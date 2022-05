Rugby : France Télévisions conserve les droits de diffusion du tournoi des six nations jusqu’en 2025

France Télévision conserve les droits de diffusion du tournoi des six nations jusqu’en 2023.

France Télévision annonce continuer de diffuser le Tournoi des Six nations jusqu’en 2025. “Six nations Rugby et France Télévisions confirment leur accord et prolongent leur partenariat jusqu’en 2025“, indique le groupe audiovisuel. “Dans la continuité de son partenariat actuel, France Télévisions a acquis les droits exclusifs de diffusion des quinze matchs du Tournoi des Six Nations et des quinze matches du Tournoi des Six Nations féminin de 2023 à 2025 inclus“, affirme le groupe.