“Vous y avez échappé !” : Laurent Ruquier chambre Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon était l’invité, ce samedi 30 avril, de Laurent Ruquier et Léa Salamé dans “On est en direct“.

Laurent Ruquier et Léa Salamé ont affirmé avoir beaucoup aimé le podcast de Valérie Trierweiler, également invité ce soir-là, qui leur a appris de nombreuses anecdotes sur l’Élysée. “Le vis-à-vis ! Ça, alors là, je n’imaginais pas qu’il y avait du vis-à-vis à l’Élysée !“, s’est exprimé l’animateur. C’est pour cela que “dans le salon, les rideaux sont tirés en permanence“, a rebondi l’ancienne compagne de François Hollande. “Ne regrettez rien ! Vous voyez, ne regrettez rien, il y a du vis-à-vis !“, a ironisé Laurent Ruquier. Le président de La France Insoumise a ajouté : “une fois, j’étais avec Bayou sur le toit d’un immeuble en face, et on voyait tout l’Élysée. Ça m’a l’air moins confidentiel que ça en a l’air…“.

Plus tard dans la soirée, quand Valérie Trierweiler a révélé que le président doit se faire maquiller “dix fois par jour“, et que la première dame est maquillée tous les matins par la maquilleuse de l’Élysée. Laurent Ruquier a été surpris qu’elle “ne se maquille pas elle-même“, mais a jugé normal que le président doive se faire maquiller régulièrement. “Vous êtes pas mal, vous ! Moi, je ne veux pas qu’on m’aurait maquillé comme ça du matin au soir !“, a rétorqué Jean-Luc Mélenchon. “Vous êtes tranquille, vous y avez échappé !“, a répliqué Laurent Ruquier. “Ni à l’Élysée, ni à Matignon !“, a continué le président de la France Insoumise.

Source : Télé 7 Jours