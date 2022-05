Hollywood Stargirl, le futur film de Disney+ a droit à sa première bande-annonce

Le futur film original Disney+, “Hollywood Stargirl”, a droit à sa première bande-annonce.

Après le succès du film “Stargirl”, Disney+ dévoile la suite qui sera disponible sur la plateforme le 3 juin. Intitulé “Hollywood Stargirl”, le film est réalisé par Julia Hart, l’histoire raconte celle de Stargirl alors qu’elle s’apprête à gagner la Californie en compagnie de sa mère Ana, embauchée pour réaliser les costumes d’un film à Los Angeles. La jeune fille, qui espère concrétiser ses rêves et devenir chanteuse professionnelle, y fait la connaissance de personnages aux profils très variés, dont M. Mitchell, son voisin ; les frères Evan et Terrell, deux réalisateurs en herbe, et Roxanne Martel, une musicienne qu’elle admire. Avec au casting :