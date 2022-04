Découvrez le calendrier des sorties du mois de mai de Salto

Comme chaque mois, Salto dévoile le calendrier de ses sorties pour le mois à venir. Découvrez ce que vous pouvez regarder en mai sur la plateforme.

Le vendredi 6 mai

Vampire Diaries – l’intégrale : par Julie Plec, Kevin Williamson avec Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder

Synopsis : Quatre mois après le tragique accident de voiture qui a tué leurs parents, Elena Gilbert, 17 ans, et son frère Jeremy, 15 ans, essaient encore de s’adapter à cette nouvelle réalité. Belle et populaire, l’adolescente poursuit ses études au Mystic Falls High en s’efforçant de masquer son chagrin. Elena est immédiatement fascinée par Stefan et Damon Salvatore, deux frères que tout oppose. Elle ne tarde pas à découvrir qu’ils sont en fait des vampires…

Charmed – saison 2 : par Jessica O’Toole, Amy Rardin, Jenny Snyder Urman avec Melonie Diaz, Sarah Jeffery, Madeleine Mantock

Synopsis : Après la mort de leur mère, les trois soeurs Mel, Maggie et Macy découvrent qu’elles sont les descendantes d’une lignée de sorcières. Entre les démons à massacrer, le patriarcat à combattre et les liens familiaux à maintenir intacts, le boulot d’une sorcière n’est jamais terminé… Reboot de la série Charmed (1998-2006).

Festen : par Thomas Vinterberg avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen

Synopsis : Le patriarche Helge Klingenfelt fait préparer une grande fête pour ses 60 ans. Parmi les convives, Christian, le fils aîné, est chargé par Helge de dire quelques mots au cours du dîner sur sa soeur jumelle Linda, morte un an plus tôt. Personne ne se doute que Christian va profiter de ce petit discours pour révéler de terribles secrets… Interdit aux moins de 12 ans.

Le Huitième Jour : par Gilbert Guez, Marcel Hanoun avec Emmanuelle Riva, Félix Marten, José Varela

Synopsis : Harry est cadre supérieur. Il vit à un rythme accéléré et néglige sa vie personnelle. Séparé de son épouse, il lui arrive même d’oublier d’aller chercher ses filles à la gare. Une nuit, sur la route, il écrase le chien de Georges, un jeune trisomique fugueur.

Paranoïa Park : par Bruno Mercier avec Audrey Beaulieu, Jean-Yves R Lemoine, Fany Mercier

Synopsis : Par téléphone, un psychopathe force une mère à exécuter des actions dangereuses dans un parc public, alors qu’il vient de kidnapper sa fille. Elle a une heure pour la sauver… pas une minute de plus. Un thriller brûlant, en temps réel.

Entre les murs : par François Bégaudeau, Laurent Cantet avec François Bégaudeau, Agame Malembo-Emene, Angelica Sancio

Synopsis : François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l’apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.

Le Grand Bleu : par Luc Besson avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette

Synopsis : La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu’ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d’un rêve inaccessible.

La Pianiste : par Michael Haneke, Elfriede Jelinek avec Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel

Synopsis : Erika Kohut, la quarantaine, est un honorable professeur de piano au Conservatoire de Vienne. Menant une vie de célibataire endurcie chez sa vieille mère possessive, cette musicienne laisse libre cours à sa sexualité débridée en épiant les autres. Fréquentant secrètement les peep-shows et les cinémas pornos, Erika Kohut plonge dans un voyeurisme morbide et s’inflige des mutilations par pur plaisir masochiste. Jusqu’au jour où Walter, un élève d’une vingtaine d’années, tombe amoureux d’elle. De cette affection naît une relation troublante, mouvementée et perverse entre le maître et son disciple. Interdit aux moins de 16 ans.

Le vendredi 13 mai

C’est comme ça que je t’aime – saison 2 : par François Létourneau avec François Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille

Synopsis : En 1974, dans la banlieue tranquille de Sainte-Foy, deux couples en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. De retour chez eux, ils réalisent l’état lamentable de leur vie conjugale. Infidélités et trahisons éclatent alors au grand jour. Mais dans une société où le divorce se fait encore rare, que feront les Delisle et les Paquette ? Ils deviendront les criminels les plus meurtriers de l’histoire du crime organisé de la région de Québec.

Le vendredi 20 mai

Theodosia – saison 1 : par Joe Williams avec Eloise C. Little, Frankie Minchella, Nana Agyeman-Bediako

Synopsis : En 1906, Theodosia Throckmorton, 14 ans, est la fille de deux égyptologues intrépides en pleine fouille dans la Vallée des Rois. Lorsque la fougueuse Theo et son petit frère Henry découvrent une tombe cachée et un mystérieux artefact, “l’Œil d’Horus”, Theo libère son pouvoir magique, et c’est tout un nouveau monde aussi mystérieux que dangereux qui s’ouvre à eux. De retour à Londres, depuis la maison de ses parents située dans le célèbre Musée des légendes et des antiquités, Theo doit combattre les forces anciennes, la magie noire et le chaos. Theo, Henry et leurs amis Will, un magicien de rue, et Safiya, une princesse égyptienne, vont essayer de mener leurs vies d’adolescents et leurs études et parallèlement… de sauver le monde entier.

La saga Very Bad Trip : par Jon Lucas, Scott Moore avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Synopsis : Au réveil d’un enterrement de vie de garçon bien arrosé, les trois amis du fiancé se rendent compte qu’il a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s’est passé.