“Mafia Queens”, découvrez la série israélienne sur Arte.tv dès le 20 mai

Arte.tv proposera, à partir du 20 mai, la série israélienne, “Mafia Queens”. La série est réalisée par Amir Mann et Itay Morag et scénarisée par Gal Zaid, Danny Rosenberg, Ruti Zaid, Dror Nobelman, Shira Porat et Shira Florentin. L’histoire nous plonge dans une soirée bien arrosée, des assassins éliminent tous les hommes de l’une des plus grandes familles du crime en Israël, menée par le patriarche Jacob Malka. Les femmes de la famille Malka, qui ont soudainement perdu leur statut et leur pouvoir, sont projetées dans une nouvelle réalité dans laquelle elles vont devoir se serrer les coudes. Avides de vengeance, elles vont tenter de rétablir le prestige de la famille en relançant les affaires à leur façon. Retrouvez au casting de ces 2 saisons avec 21 épisodes de 45 minutes :