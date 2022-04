L’histoire de l’homme qui a arnaqué le gouvernement américain prochainement disponible sur Apple TV+

Apple TV+ vous présente la plus grosse arnaque américaine dans une série disponible le 6 mai sur sa plateforme.

Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de sa prochaine série documentaire, “The Big Conn“. Réalisé par James Lee Hernandez et Brian Lazarte, l’histoire raconte celle d’Eric C. Conn, avocat exerçant dans l’est du Kentucky, menait une vie très confortable… jusqu’à ce que deux lanceurs d’alerte révèlent son rôle central dans une fraude à la sécurité sociale s’élevant à plus d’un demi-milliard de dollars, l’une des plus notables de l’histoire des États-Unis. Et ce n’était que le début. Avec au casting (chacun dans leur propres rôle):

Sarah Carver,

Jennifer Griffith,

Damian Paletta,

Tanner Hesterberg,

David Hicks,

Melinda Hicks,

James “Dan” Kemper,

Ned Pillersdorf,

Mason Tackett,

Jeff Vanderberck,

Scott Withe,

Mark Wohlander

La série sera également présenter sous forme de podcast via Apple Podcast afin d’approfondir au mieux l’histoire. Pour rappel, Apple TV+ est disponible pour les abonnés Delta et Pop avec l’Apple TV 4K ou le player POP. Une offre d’essai gratuite d’une durée de 3 mois est proposée aux abonnés disposant d’au moins un des deux appareils.