“FLEE”, le film d’animation primé sera disponible sur arte.tv

primé à Sundance et en lice aux Oscars 2022, le film d’animation “FLEE” sera mis en ligne sur arte.tv le 23 mai. Le film sera également diffusé sur la chaîne Arte (via le canal 7 depuis votre Freebox) le 30 mai et sortira en salles le 24 août. Réalisé par Jonas Poher Rasmussen accompagné de la voix de l’humoriste Kyan Khojandi raconte l’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.