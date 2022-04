Le Flambeau, les Aventuriers de Chupacabra : Canal+ dévoile une première bande-annonce

Après “La Flamme“, Jonathan Cohen est de retour pour “Le Flambeau, les Aventuriers de Chupacabra” en mai sur Canal+.

Après le succès de “La Flamme”, Canal+ rappel le casting initial et invite de nouveaux comédiens. Découvrez “Le Flambeau, les Aventuriers de Chupacabra” en mai sur MyCanal. Réalisé par Jonathan Cohen et Jérémie Galan, les personnages de cette parodie d’une émissions de téléréalité de dating adaptée du format américain “Burning Love” (2012-2013) produit par l’acteur Ben Stiller, vont dire “au revoir” à la villa et “bonjour” à Chupacabra. Marc et 15 autres candidats vont devoir s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical. Avec au casting :