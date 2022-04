Cet interview est la plus courte de l’histoire de “Quotidien”

Hier soir, l’humoriste Jérôme Commandeur s’est rendu sur le plateau de Yann Barthès pour la promotion de son spectacle.

Hier soir, Yann Barthès recevait dans “Quotidien” l’humoriste Jérôme Commandeur à l’occasion de la diffusion en direct de son spectacle “Toujours en douceur” depuis le Zénith de Nantes ce soir sur TMC à 21 h 15. Le présentateur a la bande-annonce du spectacle avant d’interrogé son invité : “Alors, on est dans quel état d’esprit à 24 heures de l’événement, donc à Nantes et en direct sur TMC ? Est-ce que vous avez le trac ?“. Tout sourire, Jérôme Commandeur a lâcher un simple “oui“.

“C’est la fin de notre entretien. Merci Jérôme d’avoir été avec nous. On vous retrouve demain soir au Zénith de Nantes et en direct sur TMC juste après ‘Quotidien’. Merci Jérôme, à bientôt“, a conclus Yann Barthès sous les applaudissements du publics et des chroniqueurs. L’humoriste s’est levé et a quitté le plateau en signant, au passage, l’interview la plus courte de l’histoire de l’émission, en ne prononçant seulement trois lettres et étant présent à l’antenne un total de 23 secondes.

Source : Pure Médias