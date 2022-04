Les coulisses de “Chefs à domicile” dévoilés par Jérôme Anthony et Merouan Bounekraf

Jérôme Anthony et Merouan Bounekraf dévoilent les coulisses de “Chefs à domicile” et parlent de gaspillage alimentaire extrême.

Invités de “Buzz TV”, Jérôme Anthony et Merouan Bounekraf racontent le tournage de “Chefs à domicile“, le concours culinaire lancé ce lundi 25 avril, à 18 h 40 sur M6. Dans “Chefs à domicile“, le célèbre Norbert Tarayre affronte chaque semaine un autre professionnel cuisinier. Chacun doit préparer le plat à emporter le plus succulent possible dans un temps fixe de 90 minutes. Les deux cuisiniers ne connaissant pas grands choses des personnes qu’ils doivent livrer, vont devoir faire preuve d’imagination. “Ce sont des livraisons d’exception. On y a mis tout notre cœur! Nous proposerons de la belle cuisine, gourmande et jolie visuellement“, souligne Merouan Bounekraf, révélé avec “Top Chef” dans la dixième saison sur la même chaîne.

“Rien n’est gâché“

Pendant que les deux chefs s’occupent en cuisine, Jérôme Anthony va à la rencontre des clients. Durant l’épreuve, l’animateur envoi aux chefs des indices afin de faciliter la créations de leur plats. Une table, un élément de décoration, le nombre de chaises, les allergies alimentaires, tout les indices sont bons et sont susceptibles de remettre en question l’assiette en cours de préparation. Il peut arriver que les candidats puissent abandonner leur recette, et lancer une nouvelle. Mais aucun ingrédient n’est jeté à la poubelle. «C’était souvent notre déjeuner et notre dîner pendant le tournage. Rien n’est gâché. Cette émission est géniale, car on voit les cuisiniers paniquer et je vais chez les gens“, précise Jérôme Anthony.

Grâce à “Chefs à domicile“, Jérôme Anthony se développe d’avantage dans l’univers de la gastronomie à la télévision. Dans les prochains mois, ce spécialiste de la variété française se lancera dans un secteur éloigné de la cuisine en incarnant un médecin légiste dans un téléfilm baptisé “Meurtres à Nancy“, qui sera diffusé sur France 3, et dont le tournage débute la semaine prochaine. Il sera accompagner de l’actrice Cristiana Reali. “C’est ma ville! Même si je ne fais que quelques apparitions, j’ai un trac de dingue. Il faut que je bosse mes textes, que j’avais énormément travaillés, mais ils ont changé récemment…“, confie Jérôme Anthony. Le 11 mai 2017, il avait goûté au métier d’acteur à l’occasion d’un prime de “Scènes de ménages“. Il tenait le rôle d’un bénévole chargé de contrôler les badges lors du festival “Rythm and bouse“.

Source : TV Mag de Le Figaro