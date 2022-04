BFM lancera une nouvelle chaîne sur les box de Free, Orange, Bouygues et SFR le 28 juin

Une nouvelle antenne alsacienne de BFM TV débarquera sur vos écrans dès la fin du mois de juin.

La chaîne d’information en continu poursuit sa logique de déclinaisons locale, en annonçant le lancement à venir de BFM Alsace, le 28 juin. Il s’agira de sa dixième chaîne installée dans une région spécifique et elle sera accessible directement sur le canal 30 de la TNT régionale, sur toutes les box et via une application mobile dédiée.

La formule reste la même, avec des tranches d’heures dédiés à l’actualité locale comme “bonjour l’Alsace” de 8h à 13h, “Bonsoir l’Alsace” pour la soirée et Alsace Week-end pour les matinées des samedi et dimanche. La chaîne entend s’adresser aux 2 millions d’habitants du Bas-Rhin, Haut-Rin et des départements frontaliers (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort).

L’information locale sera délivrée par une rédaction de 18 journalistes 100% dédiés à cette chaîne, le tout avec un fonctionnement MOJO (Mobile Journalism), utilisant le smartphone comme principal outil de tournage. La régie sera pour sa part mutualisée à Paris.

Dans l’optique de faire de l’ombre à France 3, Altice dispose déjà de 9 chaînes locales comme BFM Paris, BFM Lyon, mais aussi BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud et trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. Toutes sont disponibles sur les Freebox et box des opérateurs.