Gagné par ses émotions, Florent Pagny a fini en larmes dans “The Voice”

Florent Pagny a laissé ses émotions prendre le dessus au moment de départager les deux talents de son équipe, Morgane et June, dans “The Voice“

Samedi soir, au moment d’évaluer les deux talents de son équipe dans “The Voice“, June et Morgane, Florent Pagny a été ému et a fini en larmes. Les deux candidates étaient en pleine tentative de convaincre leur coach de les qualifier pour les “Cross-battles” sur le titre de Céline Dion, “Encore un soir“. “C’est vrai que June, tu es une super technicienne. Tu fais tout ce que tu veux. Morgane, t’en a vrillé deux, trois, au milieu de la prestation. Dans cette logique, ce serait défini…“, a commenté Florent Pagny avant de se reprendre après un temps d’arrêt avec la voix tremblante : “Je suis dans une saison particulière… Parce qu’il y a plein de talents étranges. Et j’en ai beaucoup dans mon équipe. Et en fait, je suis attiré par cette étrangeté, alors je vais garder Morgane“.

“Tu vas te détendre et te laisser apprécier ce que l’a nature t’a donnée“, a ajouté Florent Pagny au moment de saluer Morgane après avoir reconnu avoir choisi “par tendresse“. La chanteuse de 16 ans se qualifie donc pour les “Cross-battles“, qui débuteront le 23 avril sur TF1. La deuxième étape de la compétition a été enregistrées en janvier dans le studio du Lendit de la plaine Saint-Denis. Quelques jours plus tard, Florent Pagny a révéler au grand public être atteint d’un cancer du poumon.

Source : Pure Médias