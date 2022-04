Sneakerella, le futur film de Disney+ a droit à une bande-annonce

Le prochain film de Disney+, “Sneakerella“, se dévoile dans une bande-annonce et sera diffusé le 13 mai sur la plateforme.

Disney+ lève le voile sur le film “Sneakerella“. Réalisé par Tamara Chestna et Mindy Stern, l’histoire nous raconte les aventures d’El, un jeune styliste talentueux. L’adolescent, magasinier dans la boutique de chaussures qui appartenait autrefois à sa mère décédée, prend soin de cacher son talent à son beau-père débordé et à ses deux horribles demi-frères qui ont comme passe-temps : l’empêcher de s’épanouir. Quand il rencontre Kira King, la fille farouchement indépendante de Darius King, le courant passe immédiatement. Encouragé par sa meilleure amie, et avec un petit coup de pouce de son parrain, El décide de réaliser son rêve, celui de devenir un styliste reconnu dans le monde très fermé de la sneaker. Avec au casting :