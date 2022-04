“Danse avec les stars”, la version US diffusée sur Disney+ après 30 saisons sur ABC

La version US de “Danse avec les stars”, “Dancing with the stars“, change de diffuseur et passe de la chaîne ABC à la plateforme Disney+.

Selon Deadline, “Dancing with the Stars”, la version US de “Danse avec les stars”, ne sera plus diffusée sur la chaîne ABC, mais sur Disney+ à partir de cet automne. Elle reste donc sous la direction de Disney puisque la firme a acheté le réseau ABC le 31 juillet 1995. Renouvelée pour deux saisons, “Dancing with the Stars” est le premier divertissement américain en direct à être transféré sur la plateforme.

Diffusée le lundi soir, la chaîne ABC a confirmé, par la suite, qu'”après plus de 30 saisons du programme sur ABC, y compris deux spin-offs, ‘Dancing with the Stars’ quittera ABC cet automne afin que la chaîne puisse diffuser plusieurs matchs du Monday Night Football et développer et investir dans des programmes nouveaux et futurs“. Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution, a mis en avant “le large attrait de l’émission, ainsi que la popularité de ses soirées de compétition sur le thème de Disney”. Il espère que ce transfert permettra d’attirer davantage d’abonnés à Disney+. Malgré une baisse d’audiences de “Dancing with the stars” chaque saison, la finale de la saison 30 a attiré seulement 5,64 millions d’Américains. La saison 29, elle, enregistrait en moyenne 6,19 millions de spectateurs. Disney annonçait, en début d’année, environ 130 millions d’abonnés à Disney+ à travers le monde et continue son but d’attiré entre 230 et 260 millions en fin d’année 2024.