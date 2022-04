Disney+ dévoile une bande-annonce pour son documentaire centré sur Soprano

Disney+ dévoile une bande-annonce pour “Soprano : à la vie, à la mort“, son prochain documentaire.

Disney+ n’en finit pas avec ses documentaires sur des artistes. Après Taylor Swift et Beyoncé ou encore Olivia Rodrigo, c’est au tour de Soprano de rejoindre le catalogue. La série documentaire coproduite par Breath Film du Groupe Éléphant et Only Pro,se composera de 6 épisodes de 45 minutes. Le premier épisode est consacré à l’enfance de Soprano, à la genèse du groupe, à la naissance de son amitié unique avec Mateo, Djamali et Mej, ainsi qu’aux grands temps forts du début des années 90 qui les ont marqués.

Soprano, Mateo, Djamali et Mej expliquent comment ils sont montés vers le succès. Complétés par des témoignages exclusifs de leur entourage et proches, qui les ont vu grandir, mais aussi de stars qui les soutiennent depuis leurs débuts. Découvrez également des archives personnelles et révélations inédites offrants un nouvel éclairage sur la relation unique qui lie ces quatre amis. La série documentaire commence à Marseille, et revient sur les lieux où ils ont grandi, leur enfance, leur éducation, l’évolution du Rap et leurs inspirations. La musique de Soprano est évidemment au cœur des six épisodes, avec des séquences exclusives des coulisses de la création de son nouvel album “Chasseur d’Étoiles“.