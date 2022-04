Prison[s], une série documentaire sur la vie des prisonniers français à découvrir sur France TV Slash

France TV Slash propose “Prison[s]“, un documentaire sous forme de série racontant la vie des prisonniers de France.

C’est sur France TV Slash que cette série documentaire de cinq épisodes de vingt minutes est à retrouver jusqu’en janvier 2025. Réalisés par Charlotte Lavocat, les épisodes nous plongent dans les prisons françaises. Découvrez des témoignages de détenus (hommes et femmes), surveillants, médecins ou encore de responsables d’associations. Postée dans différents coins des prisons, la caméra, toujours à bonne distance, nous fait passer derrière les barreaux pour nous faire comprendre au mieux le système carcéral français.

Chaque épisode est accompagné d’une histoire et d’un aspect différent : le quartier des arrivants avec Djimé, le quartier des mineurs avec Jul, le quartier des femmes avec Aurélie, l’unité sanitaire avec Cyril ainsi que les peines alternatives avec Vincent dans le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Dans les couloirs, le vacarme des portes qu’on ouvre et qu’on referme, le claquement des clés, les éclats de voix qui résonnent dans les coursives… L’entrée en prison n’est jamais anodine. Arnaud et Hervé, deux surveillants, veillent sur les nouveaux arrivants comme le lait sur le feu, avec les moyens du bord. “Il y a encore des arrivées prévues, on va mettre des matelas par terre“, souffle Arnaud. L’unité souffre comme de nombreux établissements de surpopulation.