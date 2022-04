La Chronique des Bridgerton est renouvelée pour 2 saisons supplémentaires

La série originale Netflix, “La chronique des Bridgerton“, aura le droit à deux saisons supplémentaires.

La saison 2 de la série anglaise à succès “La Chronique des Bridgerton” est disponible depuis le vendredi 25 mars sur Netflix. La plateforme a annoncé, ce dimanche sur Twitter, que la série à succès revient avec une 3ᵉ puis une 4ᵉ saison. “Créée par Chris Van Dusen, la série s’est hissée au premier rang dans 92 pays. Les fans ont également repris à partir de la première saison, qui remonte en troisième position du Top 10 avec 32,28 millions d’heures de visionnage” avait communiqué Netflix, fin mars. Par ailleurs avec 193,02 millions d’heures de visionnage, la saison 2 est devenue le programme de langue anglaise le plus regardé pendant son premier week-end de diffusion sur la plateforme SVOD.

Pour rappel, la saison 1 nous plonge dans l’histoire de huit enfants de la fratrie unie des Bridgerton cherchant l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne et la seconde saison raconte comment le devoir, le désir et le scandale s’entrechoquent quand le vicomte Anthony Bridgerton veut se marier, mais trouve son égale en la personne de la grande sœur de sa future épouse. La série est inspirée des romans à succès de Julia Quinn.