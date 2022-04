Choose Love, cette comédie romantique signée Netflix adopte un concept original

Netflix annonce que sa prochaine comédie romantique, “Choose Love“, sera un film interactif.

Le prochain film de Netflix, “Choose Love“, sera une comédie romantique interactive. Réalisé par Stuart McDonald et écrit par Josann McGibbon, le film suivra les histoires de Cami Conway, une jolie fille qui a tout pour elle : le job de ses rêves en tant qu’ingénieure du son et le petit ami parfait, Paul, avec qui le chemin des fiançailles aux enfants en passant par le mariage semble tout tracé. Pourtant, il lui manque quelque chose. Est-ce juste la peur de passer à côté d’autre chose et celle de l’engagement qui va avec ? Ou passe-t-elle réellement à côté d’une carrière plus épanouissante, comme celle de chanteuse dont elle rêvait autrefois ?

Avec au casting :

Laura Marano (Cami Conway),

(Cami Conway), Scott Michael Foster (Paul)

(Paul) Avan Jogia

Jordi Webber

Bien que le scénario de “Choose Love” soit très basique et ne surprendra pas le public, les spectateurs seront plutôt étonné de la forme. En effet, la plateforme a de jouer la carte de l’interactivité. Le public sera donc confronté à des choix pour Cami et influencer l’histoire comme le film “Black Mirror : Bandersnatsh“. Chaque spectateur pourra aider Cami à faire le choix difficile entre son petit-ami et la star de rock britannique, Rex Galier, qui est tombée sous son charme en enregistrant dans le même studio. Un troisième homme sera également de la partie, son premier amour, Jack Menna. Jack revient d’un tour du monde et veut à nouveau une relation avec elle. Le film sera composé de “vrais dilemmes éthiques ou ‘action ou vérité’ plus légers“, pour le public, précise Netflix.

Netflix n’en est pas à son coup d’essai

En effet, de nombreux projets de Netflix ont proposés aux téléspectateurs de participer :

Minecraft, mode histoire ,

, L’Épopée du Chat Potté : Prisonnier d’un conte ,

, Buddy Thunderstruck : la pile des peut-être ,

, Black Mirror : Bandersnatch ,

, Cat Burglar ,

, You vs Wild ,

, Unbreakable Kimmy Schmidt (un épisode de la série)

Source : Télé 7 jours