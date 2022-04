“Tu nous manques” : Cyril Hanouna souhaite le retour de Jean-Michel Maire dans “TPMP”

Vendredi soir, Cyril Hanouna a tenté de convaincre Jean-Michel Maire de revenir dans “Touche pas à mon poste“.

Ce vendredi soir, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs célébraient les 12 ans de “Touche pas à mon poste“. L’occasion pour le présentateur de s’exprimer et demander son retour à Jean-Michel Maire. En effet, lors de l’émission, Cyril Hanouna a demander à l’ex-chroniqueur de son émission, qui s’est éloigné il y a peu, de revenir. “En 10 ans, j’ai l’impression d’avoir vécu plus de chose que pendant les 50 premières années de ma vie“, s’est exprimé Jean-Michel Maire, avant d’ajouter avoir été payé “aussi bien à rien foutre et à se marrer. Jamais je n’aurais imaginé un truc comme ça !“. Jean-Michel Maire affirme également regarder chaque émission depuis chez lui.

“On t’appelle souvent pour faire ‘TPMP’. Pourquoi tu veux moins le faire ?“, a demander Cyril Hanouna. “Honnêtement, je suis bien, je la regarde, mais j’ai l’impression d’avoir fait mon temps. Et puis, je n’ai pas envie de revenir comme un remplaçant, l’équipe est très bien. J’aurais l’impression de prendre la place de quelqu’un d’autre. Moi, ma place me va très bien. J’ai 60 ans maintenant. Je suis chez moi, je la regarde et je la commente avec mon chien. On passe de très bons moments“, a répondu Jean-Michel Maire. “Tu nous manques. J’aimerais bien que tu sois plus avec nous“, a ajouté Cyril Hanouna. “Quand tu sors du truc, tu n’es plus vraiment dedans. Je suis sûr que je serais moins bon, si tant est que j’étais bon“, a continué Jean-Michel Maire. “Tu étais très bon. Tu étais le meilleur“, a affirmé l’animateur, puis lui a promis qu’on pouvait, s’il le souhaite, “lui trouver une place” en plateau.

Source : Pure Médias