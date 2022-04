Apple TV+ : une série documentaire sur les dinosaures aux images spectaculaires bientôt disponible

Apple proposera une série documentaire centrée sur les dinosaures le 23 mai sur sa plateforme, Apple TV+.

Apple TV+ a dévoilé une bande-annonce pour “Prehistoric Planet“, une série documentaire sur les dinosaures. Après “Planet Earth” et “Our Planet“, dont il est le narrateur des épisodes, David Attenborough, revient pour cette série signée Apple TV+. La série promet des images spectaculaires et réalistes et sera présenter comme un documentaire animalier classique. Petite anecdote, David Attenborough est le frère de Richard Attenborough, l’acteur britannique qui incarnait John Hammond dans Jurassic Park.

Apple annonce que la série intégrera les dernières découvertes des paléontologues, avec un regard “révélateur” sur la façon dont l’immensément féroce Tyrannosaurus Rex élevait de ses petits. Un documentaire qui sera “réaliste” avec des graphismes d’un autre niveau promettant de fasciner toutes les générations. La série sera produite par la BBC et Jon Favreau, accompagné de la musique d’Hans Zimmer, avec des effets visuels signé MPC, la société qui est derrière “Le Livre de la Jungle” et “Le Roi Lion“. La série sera proposer au rythme d’un épisode par jours, avec un total de cinq épisodes.

Experience the wondrous story of life on Earth… 66 million years ago. #PrehistoricPlanet arrives May 23 on Apple TV+ https://t.co/A4u7K7mSDm pic.twitter.com/gk9Vq7zczJ — Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 2, 2022

Pour rappel, Apple TV+ est disponible avec trois mois offerts pour les abonnés possédant l’Apple TV ou un player Pop avec la Freebox Pop ou la Freebox Delta.

Source : Presse Citron