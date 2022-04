Netflix produit une nouvelle série animée avec des grands noms de l’animation japonaise

Netflix dévoile une bande-annonce pour sa future série animée “Vampire in the Garden“.

Fans d’animes, bonne nouvelle. Netflix produit “Vampire in the Garden“, une série d’animation japonaise produite par Wit Studio. Ce studio était notamment à la tête des premières saison de l’attaque des Titans ou encore de “Ranking of King”. Tetsuya Nishio, le concepteur de personnages de “Naruto” et “Ghost In The Shell“, est également de la partie.

L’histoire sera centrée sur celle de Momo et Fine, deux filles qui se rencontrent par hasard dont l’une est une humaine et l’autre une vampire. Une amitié improbable naîtra entre les deux personnages. “Vampire in the Garden” sera à découvrir dès le 16 mai sur la plateforme.