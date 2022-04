Cyril Hanouna annonce deux émissions spéciales avec les candidats du second tour à l’élection présidentielle

L’animateur et producteur a assuré que les deux finalistes à l’élection présidentiels seront au cœur de deux émissions spéciale de “Face à Baba“.

Depuis mi-décembre, Cyril Hanouna avait dit que la campagne présidentielle allait se jouer partout ailleurs, comme à la télévision, mais aussi dans son émission. Dans “Face à Baba“, il reçoit régulièrement les candidats à l’élection présidentielle. En passant par Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Valérie Pécresse, ils ont été quelques-uns à avoir accepté de se confronter à une dizaine d’intervenants. D’autres comme Fabien Roussel ont répondu présent, mais sur le plateau de «Touche pas à mon poste».

Ce lundi soir, Cyril Hanouna a annoncé, pour la semaine prochaine, deux émissions spéciales de “Face à Baba” en présence des deux candidats qualifiés au second tour. “On a déjà contacté les candidats. Bien sûr, on a contacté plein de candidats, parce qu’on ne sait pas qui va être au deuxième tour. On en a contacté plusieurs et on fera la semaine prochaine certainement deux émissions. Une mardi avec le premier finaliste, une mercredi avec le deuxième finaliste. Deux ‘Face à Baba’ spéciaux“, a affirmé l’animateur.

“Les deux candidats seront face aux Français qui ont jalonné ces dernières années: un gilet jaune, un infirmier, un policier… J’aimerais aussi qu’on ait une jeune fille voilée, parce qu’on ne sait pas qui va être au deuxième tour. On est en train de faire le casting. Il y aura deux émissions spéciales en direct la semaine prochaine avec les deux finalistes. On n’a pas eu encore l’accord de tout le monde, mais on a eu quelques accords. On les fera quoi qu’il arrive“, ajoute Cyril Hanouna. “S’il y a l’accord de l’un, l’autre est obligé de venir, c’est ridicule“, s’exprime Géraldine Maillet à ce sujet. Pourtant, Emmanuel Macron a refusé plusieurs invitations de France 2 par exemple, pour “Élysée 2022: Face à France Télévisions” qui sera diffusé ce mardi, l’actuel président de la république Française ne sera présent.

Source : TV Mag le Figaro