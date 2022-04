Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une offre spéciale Freebox, plusieurs évolutions pour les abonnés

Déploiement d’une nouvelle version de l’application TV Oqee sur iOS pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, avec notamment l’intégration de Airplay permettant de diffuser les contenus de votre smartphone sur tout appareil compatible. D’autres nouveautés sont également portés sur Apple TV et sur Android TV, comme la proposition de suppression de l’enregistrement. Sur le player Pop, il est désormais possible d’accéder à la plateforme SVOD Film depuis Oqee. En savoir plus…