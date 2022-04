Free ne perd pas le nord, et envoie un nouveau type de mail à ses abonnés

Lancée durant l’été 2021, l’offre de financement de smartphones Free Flex donne entière satisfaction à l’opérateur. De quoi désormais la promouvoir directement par mail afin d’inciter les abonnés à franchir le pas.

Avec Free Flex, les abonnés au forfait 210 Go à 19,99€/mois ou Série Free peuvent simplement étaler le paiement de leur mobile sur 24 mois sans aucun frais grâce à la location avec option d’achat. C’est le même prix qu’en le payant en une fois, pas de coût cachés. Autre avantage, le forfait est délié du paiement du smartphone, de quoi résilier à tout moment tout en continuant à régler ses mensualités Free Flex. Près de 50 modèles de téléphones et plus de 100 références différentes sont ainsi accessibles neufs ou reconditionnés.

Et cela fonctionne, puisque les recrutements de nouveaux abonnés mobiles ont doublé voire triplé depuis le lancement de cette solution, a fait savoir l’opérateur le 22 mars dernier en marge de la présentation de ses résultats annuels. Force est de constater qu’aujourd’hui, Free Mobile souhaite surfer sur ce succès en faisant connaître son offre de financement un maximum auprès de ses 9,2 millions d’abonnés 4G/5G/illimitée mais aussi de ses abonnés Freebox, lesquels peuvent profiter d’un avantage tarifaire important pour toute souscription à un forfait mobile (data illimité à 15,99€/mois ou 9,99€/mois). Pour ce faire, l’opérateur envoie actuellement un mail à ses clients mettant en avant Free Flex à travers la disponibilité du tout nouveau Xiaomi 12 5G, lequel bénéficie de 100 euros remboursés sur demande en passant par cette formule.