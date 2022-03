Free Mobile : le nouveau Xiaomi 12 5G désormais disponible à l’achat, 100€ remboursés grâce à Free Flex

Fin des précommandes, le nouveau flagship haut de gamme Xiaomi 12 5G est désormais disponible à l’achat dans la boutique en ligne Free Mobile. Et éligible à l’offre Free Flex.

Compacte, le Xiaomi 12 embarque un écran Amoled de 6,28 pouces Full HD+, 256 Go de stockage (+ 8 Go), un triple capteur photo, grand-angle de 50 MP, ultra grand-angle de 13 PM et télémacro 5MP, ainsi qu’une batterie 4500 mAh compatible avec la charge rapide. Son Snapdragon 8 Gen 1 promet une amélioration des performances graphiques. On y trouve aussi une compatibilité Dolby Vision et HDR 10+. Niveau connectivité, ce modèle propose bien évidemment la 5G mais aussi le WiFi 6 et WiFi 6E et une compatibilité NFC.

Désormais disponible à l’achat dans la boutique de Free Mobile, ce modèle est affiché à 899€ en achat comptant. La solution de paiement Free Flex est également proposée, soit 319€ à la commande puis 19€99/mois sur 24 mois. Cerise sur le gâteau, 100 euros sont remboursés sur demande jusqu’au 27 avril, à condition d’avoir choisi Free Flex comme moyen de paiement.

Il suffira ensuite de vous connecter sur votre Espace abonné, (mobile.free.fr/account/monODR), puis de saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture .Vous disposez de 30 jours à compter de la date de votre commande pour adresser votre demande de remboursement.