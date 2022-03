Free Mobile enrichit légèrement son offre à 8,99€/mois

Juqu’au 5 avril prochain, l’opérateur prolonge sa formule Série Free 80 Go à 8,99€/mois pendant 1 an. Mais avec un peu plus de data à utiliser à l’étranger.

L’offre intermédiaire de Free Mobile stabilise au moins pendant une semaine. Jusqu’au 5 avril prochain, l’opérateur propose son forfait Série Free toujours au même prix, 8,99€/mois, et avec le même volume de data, à savoir 80 Go de data en France métropolitaine. Seule évolution, 10 Go de données sont inclus en roaming depuis l’Europe et les DOM, contre 8 Go précédemment.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

A titre de comparaison, Bouygues Telecom, propose pendant encore quelques heures un forfait 5 Go à 4,99€/mois, 100 Go à 12,99€/mois ou encore 200 Go à 14,99€/mois. Red by SFR propose exactement les mêmes offres à un centime près. Alors que Sosh frappe se distingue avec des séries limitées 40 Go à 9,99€/mois, 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€/mois.