Free Mobile envoie un SMS à des millions d’abonnés pour leur annoncer “une bonne nouvelle”

Depuis le début de l’année, les abonnés au forfait Free disposent de 60 Go supplémentaires à consommer tous les mois. Mais encore fallait-il le savoir. L’opérateur lance une opération de communication par SMS pour prévenir ses clients.

“Bonne nouvelle, votre Forfait Free passe automatiquement et sans surcoût à 210 Go/mois (au lieu de 150 Go) en 5G/4G avec mobile compatible. Chez Free, on vous en offre toujours plus, toujours au même prix”, tel est le message envoyé actuellement par Free à ses abonnés à son forfait le plus musclé, affiché 19,99€/mois. Si cet enrichissement a été mis en place le 10 janvier dernier à l’occasion des 10 ans de Free Mobile, de nombreux clients n’étaient pas au courant. En effet, un certain nombre d’entre eux ne se connectent pas régulièrement à leur espace abonné pour suivre leur consommation, et se rendre compte d’un éventuel ajout de data de la part de l’opérateur. Il fallait ainsi les prévenir.

Idéal pour voyager avec une enveloppe de 25Go/mois dans plus de 70 destinations, ce forfait n’a pas changé de prix depuis ses débuts en 2012. De nombreux enrichissements ont en revanche été apportés. Longtemps restée à 100 Go, cette offre est passée à 150 Go en décembre 2020 à l’occasion du lancement de la 5G de Free, avant d’être boostée une nouvelle fois il y a plus de deux mois. Et Xavier Niel, fondateur de l’opérateur, en a fait la promesse, les prix n’augmenteront pas dans les cinq prochaines années. Fin décembre, le trublion comptait 13,6 millions d’abonnés mobiles dont 9,2 millions ayant souscrit à ses offres 4G et 5G ( Forfait Free, illimité et Série Free).