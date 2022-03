Après Free, l’offre enrichie d’Arte rejoint myCanal

La plateforme de Canal+ continue d’agréger de nouveaux contenus.

Arte.tv et myCanal désormais main dans la main. Canal+ annonce aujourd’hui l’intégration dans son offre des contenus présents sur la plateforme d’Arte. Vous pouvez donc dès à présent découvrir la saison 2 de En Thérapie ou le film Claire Andrieux directement depuis le portail “A voir et revoir” de votre espace Canal+ ou sur myCanal. La plateforme et son offre enrichie avait déjà été lancée en avant-première sur les Freebox en mai 2020.

En plus de la majorité des programmes en replay, l’offre d’Arte.TV permet notamment l’accès à des programmes visibles au delà de 7 jours, dont des séries en intégralité. Vous pouvez également y retrouver du cinéma à la carte ou encore des avant-premières diffusées directement en amont de la diffusion à l’antenne ainsi que des créations numériques. Les contenus sont variés, pouvant aller du film indépendant d’animation nominé aux Oscars Flee, aux co-productions comme Julie en 12 chapitres, également nominé, en passant par plusieurs séries originales ou des acquisitions récentes comme Le serviteur du Peuple, série comique ukrainienne récemment revenue sous les projecteurs.

A noter qu’à l’heure actuelle, seuls 10 films et 10 séries d’Arte sont présents sur myCanal, contre 40 films et 35 séries sur Arte.TV. La plateforme avait également fait l’objet d’une expérimentation pour une diffusion sur le canal 77 de la TNT en 2021, via la technologie HbbTV.

Canal+ continue donc à intégrer de nouveaux contenus sur sa plateforme, après avoir ajouté en janvier dernier les replay des chaînes NRJ12 et Chérie 25. La plateforme avait également accueilli en décembre dernier la plateforme jeunesse de France Télévisions Okoo ainsi que le replay de BFM TV.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.