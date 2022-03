Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #208

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

A vérifier avec Will Smith !

🎙 Si vous voyez un personnage avec un iPhone dans un film, il est forcément gentil. Apple refuse de laisser un iPhone ou un Mac à un méchant…🤷🏽‍♂️ Maintenant vous savez ! pic.twitter.com/HwvNvAauUq — 🔰Lesmeilleurescenes®️ 🎥 (@meilleurescenes) March 26, 2022

A ce propos, Free n’en loupe pas une…Petit Bambou, une appli de méditation qui pourrait bien servir. A moins que l’Oscar du meilleur acteur ne fasse l’affaire.

Après avoir lancé sa chaîne sur Twitch et joué à LOL, Samuel Etienne est au coeur d’une grande mascarade hilarante sur Minecraft !

Je nie avec force ces accusations.

Et contacte mes avocats. (de toute façon vous ne trouverez JAMAIS cette cave secrète) https://t.co/GBKUHxKRed — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 27, 2022

La SFR Box 9 pourrait avoir de la gueule !

J'ai cru que c'était une nouvelle box SFR mdr — Ochenta y Ocho (@run_cules) March 22, 2022

Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep va sortir son mégaphone pour dire non aux dégradations sur les armoires de rue.