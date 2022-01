myCanal se met à jour et s’enrichit de nouveaux replays

Le replay des chaînes de la TNT NRJ12 et Chérie 25 désormais disponibles sur myCanal.

Du nouveau sur la plateforme de la filiale de Vivendi. Après le service de rattrapage de France.TV et de BFM le mois dernier, c’est au your du replay de NRJ12 et Chérie 25 de débarquer sur myCanal. Dans le même temps, une nouvelle version estampillée 5.6.1 vient corrige des problèmes d’accès à la fonction Revoir de la Live TV que certains pouvaient rencontrer sur iOS.

L’une des prochaines nouveautés sera la mise en place du lancement automatique des vignettes des programmes sur les différents supports (déjà disponible sur Apple TV) ou encore le déclenchement des bandes annonces lors d’un clic sur un titre comme sur Netflix. La plateforme prévoit aussi une meilleure personnalisation, il sera aussi possible de sauter le générique d’une série ou d’enchaîner automatiquement des épisodes. Côté contenus, myCanal permettra lors du 1er trimestre 2022 d’accéder dès le matin aux programmes du soir de France Télévisions et d’Arte, et proposera deux avant-premières par semaine. Des programmes seront aussi diffusés avant leur diffusion à l’antenne. Aujourd’hui 95% du temps est dédié au visionnage sur myCanal.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.