Freebox Pop et mini 4K : Molotov lance une fonction pratique sous Android

Après une mise à jour pour iOS apportant son déluge de nouveautés, en voici une pour Android. Les abonnés Freebox Pop et mini 4K utilisant le service de télévision Molotov profitent d’une nouvelle fonctionnalité pour retrouver plus facilement leurs programmes préférés.

“Nouveau : Les favoris font leur apparition sur l’application”, annoncent les développeurs de l’application Molotov sur Android, notant que “c’est l’une des fonctionnalités les plus attendues sur Molotov depuis très longtemps”. La nouveauté est apportée par une mise à jour estampillée 4.7.1.

Sur les appareils Android TV, incluant les players Freebox Pop et mini 4K, il suffit d’aller dans la fiche du programme pour l’ajout et de cliquer “Favoris” depuis la page d’accueil pour retrouver tous les programmes ajoutés. Dans le cas d’un smartphone ou d’une tablette tactile, il faut se rendre dans la section “Mes programmes” en bas de l’écran.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.