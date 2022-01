Freebox TV accueille une nouvelle chaîne française gratuite un peu particulière

De la nouveauté sur Freebox TV, avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne gratuite.

Une nouvelle chaîne française vient de de rejoindre Freebox TV sur le canal 210. Il s’agit de Imearth, disponible gratuitement, qui est un média d’immersion visuelle inspiré de la slow tv. Telle une fenêtre ouverte sur le monde, la chaîne permet à chacun de se projeter au coeur même de l’environnement qui nous entoure grâce à une vision authentique à la première personne. Les téléspectateurs peuvent devenir à la fois randonneur, plongeur, voyageur, artisan ou pilote..

Il s’agit de la première chaîne dans son genre. Des promenades dans les parcs naturels, des visites dans les mégalopoles, des sensations extrêmes dans les yeux de sportifs accomplis, des moments de détentes et de découverte au travers d’une immersion augmentée, Imearth fait redécouvrir au public le monde sous un nouvel angle..

Pour en disposer, il est possible qu’il faille redémarrer le Player de votre Freebox, et il faut parfoit attendre quelques secondes avant que l’image n’apparaisse lorsque vous vous rendez sur la chaîne. Et pour rappel, il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les presque 600 chaînes proposées sur Freebox TV. L’opérateur a en effet lancé une nouvelle page dédiée.

Merci tv_pds