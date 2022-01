L’iPhone 13, le smartphone le plus recherché en 2021

Un chiffre mettant en exergue la puissance marketing d’Apple. Son iPhone 13 a généré bien plus de recherches sur Google que les modèles des rivaux.

“L’iPhone 13 est sorti en septembre 2021, mais grâce au marketing d’Apple, le téléphone a été très attendu et recherché toute l’année”, analyse Case Monkey. Idem pour l’iPhone 13 Pro, peut-on remarquer. Le spécialiste de la coque pour smartphone a réalisé une étude à partir des recherches sur Internet effectuées via le moteur de Google, afin de déterminer les smartphones les plus recherchés.

Apple s’empare ainsi de la première place avec un iPhone 13 et environ 21,3 millions de requêtes, mais également de la troisième place grâce à son iPhone 13 Pro à l’origine de 1,8 million de requêtes. Entre les deux, Samsung intercale son Galaxy S21 à 3,4 millions de recherches. Dans ce Top 10, on retrouve d’autres modèles Samsung, dont les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 et leurs écrans pliables. Sans oublier le Galaxy S21 Ultra. Y figurent enfin des smartphones Google (Pixel 6 et Pixel 5a), OnePlus (9 Pro) et même Sony (Xperia 1 III), pourtant assez discret dans le secteur ces temps-ci.

De cette étude, il ressort qu’Apple s’est attiré une grande visibilité avec son iPhone 13, ne serait-ce qu’en observant le grand écart entre la première place et la seconde (x6). Et encore davantage, lorsque l’on met les 21,3 millions de recherches face aux 466 000 de la dixième position (x46).jiccccc

Source : Clubic