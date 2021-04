Arte.TV et Salto désormais disponibles sur la TNT

C’est officiel, la plateforme Arte.TV et le service de SVOD Salto sont dès à présent disponibles sur le canal 77 et 51 de la TNT à condition de disposer de l’HbbTV sur son téléviseur connecté.

“La TNT se modernise ! Les téléspectateurs équipés d’un téléviseur connecté à internet conforme à la norme HbbTV peuvent profiter des plateformes Salto et Arte.TV”, annonce ce matin l’ANFR.

Autorisés à transposer leur offre numérique sur des chaines classiques pendant 6 mois, Arte ainsi que le trio TF1, France Télévisons et M6 rendent ainsi disponibles Arte.TV sur le canal 77 et Salto sur le canal 51. Le service SVOD des géants français de l’audiovisuel prend également en charge le canal 50 de la TNT lequel regroupe sous forme d’un portail les accès à Arte.TV, NRJ 12 et Salto.

Pour profiter de Salto et de tous ses contenus sur la TNT, il n’est cependant pas possible de s’abonner depuis le téléviseur, les téléspectateurs devront souscrire en amont à l’offre (6,99€/mois sans engagement avec 1 mois offert) depuis leur ordinateur ou leur smartphone.

Côté accessibilité, l’ANFR le rappelle, les foyers doivent être équipés d’un téléviseur fonctionnant avec le HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), disponible sur les TV connectées récentes, rendant ainsi possible le visionnage des contenus à la demande et services interactifs. Cette norme évolutive est définie par l’association d’acteurs internationaux HbbTV, que Salto a d’ailleurs rejoint récemment, aux côtés d’autres chaînes comme la BBC, le groupe RTL ou des fabricants de téléviseurs comme Samsung, Sony et LG .

Si votre poste de télévision ne détecte pas automatiquement ces nouvelles chaînes, il faudra procéder à une recherche manuelle des chaînes.