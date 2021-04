La Freebox Révolution se sent abandonnée, Oqee, une interface pas finie ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La patience des abonnés Freebox Révolution mise à rude épreuve

Free propose, via un email, 6 mois d’abonnement Disney+ offert aux abonnés mini 4K. Si les abonnés concernés peuvent se réjouir, pour les abonnés Freebox Révolution, c’est comme ajouter du sel sur une plaie. La box mythique de Free attend encore l’arrivée de Disney+, tout comme la Freebox Delta et si les raisons de ce retard sont connues (des problèmes de droits majoritairement et un développement d’appli qui prend du temps), certains grincent clairement des dents.

L’interface de la Freebox Pop se met à jour, les retours sont mitigés

La plateforme Oqee, lancée en même temps que la Freebox Pop a été mise à jour hier. Elle propose notamment la possibilité de consulter le guide TV directement depuis la liste des chaînes, et quelques corrections. Ces dernières font jaser, certains estiment que l’interface TV de Free, malgré le retard de lancement de la Pop, n’est pas finie, quand d’autres veulent relativiser et invitent à ne pas généraliser sa propre expérience à toute la box.

Patience et longueur de temps…

De nouvelles règles pour lutter contre le piratage sportif , un Freenaute propose une solution gagnant-gagnant

Orange, Free, SFR et Bouygues pourraient être contraints de retirer les contenus sportifs diffusés illégalement sur internet sous 30 minutes maximum. Voici l’une des propositions du Parlement Européen pour lutter contre le streaming sportif illégal. Une mesure restrictive, mais qui permettrait à certains de passer entre les mailles du filet, s’ils ne sont pas signalés au préalable. Pour certain, le recours à ce type de service ne serait pas si important si l’accès à certaines compétitions n’était pas bloqué par un abonnement à une chaîne trop onéreux. Ainsi, PresseAgrume propose une solution “à la carte”, pour éviter que les fans occasionnels se tournent vers le streaming pour regarder le seul match qui les intéresse dans le mois. Une solution déjà envisagée par Canal+ notamment. Qu’en pensez-vous ?

Le retard de la fibre, ce n’est pas si simple

Le déploiement de la fibre optique en France reste disparate, avec de grandes inégalités entre les différentes zones et régions de l’Hexagone. Bien sûr, les grandes villes et les agglomérations aux alentours sont plus couvertes, alors que la campagne est encore largement en retard. Cependant, il ne faut pas forcément résumer cela à un simple “les campagnes ne sont pas rentables, alors on les abandonne”. D’autres facteurs peuvent entrer en compte…

Trop de chaînes disponibles ?

Deux nouvelles chaînes francophones rejoignent le bouquet Freebox TV, intégrées dans le pack Afrique Platinium. L’offre TV de Free continue de proposer plusieurs centaines de chaînes accessibles, avec des thématiques très variées, mais un contenu qui ne conviendra pas toujours à tout le monde. Au point que certains ont la nostalgie d’une époque bien plus simple pour la télévision…