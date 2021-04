Free annonce offrir 6 mois d’abonnement à Disney+ aux abonnés Freebox mini 4K

A l’instar des abonnés Freebox Delta et Pop, les abonnés Freebox mini 4K bénéficient désormais de 6 mois d’abonnement gratuit au service de SVOD Disney+.

Un cadeau qui ravira petits et grands. Free annonce par mail à ses abonnés Freebox mini 4K qu’ils peuvent désormais bénéficier de six mois offerts à Disney+, sans engagement.

Ainsi, vous pouvez dès à présent bénéficier de six mois offerts puis cette option passe à 8.99€/mois, tarif habituel de Disney+. D’après nos constatations, il n’est possible de bénéficier de cette offre que depuis le lien présent dans l’email envoyé par Free. Il suffira ensuite de créer un compte lié à votre option puis de vous connecter à l’application déjà installée sur votre Freebox.

Les abonnés Freebox Delta et Pop ont bénéficié d’une offre identique en décembre dernier, avant le lancement de la plateforme Star.

Vous pourrez ainsi profiter des six univers présents sur la plateforme : Disney, pour tous les grands classiques d’animations mais aussi la sortie de films initialement prévus en salle, comme Mulan mais aussi Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic… Et bien sûr, la récente catégorie Star, dédiée aux films et séries plus adultes, pour laquelle nous vous proposons une sélection de contenus, pour vous faire votre propre idée.