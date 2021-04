Freebox TV : une nouvelle chaîne gratuite pendant un mois

Avis aux parents, vos bambins peuvent profiter de TV Pitchoun gratuitement sur la Freebox jusqu’au 19 mai prochain.

Free annonce la mise en clair de TV Pitchoun, chaîne de télévision ludique, sur toutes les Freebox dès aujourd’hui et pour une durée d’un mois. Il n’y a pas de manipulation à faire pour en profiter, il suffit de se rendre sur le canal 159.

La chaîne reste accessible gratuitement jusqu’au 19 mai prochain, vous pouvez ainsi profiter de sa programmation mêlant contenu ludique, pédagogique et divertissant. Une fois la mise en clair terminée, la chaîne sera de nouveau proposée en option à 0.99€/mois.

Que voir sur TV Pitchoun ?

Tous les mercredis Guillaume et ses amis vous donnent rendez-vous dans le Club des Pitchouns pour un moment de détente et de rire de 14h00 à 17h00 sur TV Pitchoun ! « Les défis de Clara », « Les expériences de Val’ », « Le mime Pitchoun », « Le blind test », « Qui veut gagner des bonbons ? » et bien d’autres chroniques sont à découvrir dans cette émission prime pour les 3 – 10 ans ! Et retrouvez votre émission en rediffusion le samedi de 9h00 à 12h00 et de 21h00 à 00h00 et le dimanche de 14h00 à 17h00.

L’abécédaire des animaux

Chaque jour à 8h40, partez à la découverte du monde animalier avec Guillaume qui vous fait découvrir les différents animaux qui peuplent notre planète dans l’Abécédaire des animaux ! Et redécouvrez votre émission du lundi au samedi à 18h10 et le week-end à 14h15.

Truck Games

Entre chasses au trésor, résolution d’énigmes et courses en tout genre, les MiniTrucks doivent relever les défis de Grand Père Ted dans Truck Games ! Retrouvez votre dessin animé préféré tous les jours sauf le mercredi à 16h00 et du lundi au vendredi à 6h45 !