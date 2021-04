Deux nouvelles chaînes francophones rejoignent le bouquet Freebox TV

Freebox TV continue à s’enrichir

Après l’ajout de nombreuses chaînes en langue arabe, ce sont deux nouvelles chaines en langue française qui viennent d’être ajoutées sur Freebox TV. Toutes deux sont intégrées au pack Afrique Platinium. Celui-ci est donc désormais composé de 28 chaînes pour un tarif qui ne bouge, à savoir 11,99€/mois.

La première de ces chaînes se nomme CDIRECT. Elle annonce vouloir présenter une vitrine positive du Congo et conçoit des programmes inédits et innovants qui s’adressent aux congolais résidents, la diaspora congolaise, ainsi qu’à l’ensemble des africains francophones à travers le monde entier. Cdirect est une chaîne généraliste, sa ligne éditoriale est axée sur un Congo décomplexé. Vous pouvez retrouver cette chaîne dès à présent sur le canal 449 de Freebox TV

La seconde chaîne s’appelle SUNU YEUF est se veut être le reflet des séries cultes ou récentes et des théâtres mythiques, réunissant les plus grandes stars du Sénégal. À travers une programmation alliant histoires d’amour, drames et suspense, SUNU YEUF promet du grand divertissement . Vous pouvez retrouver cette chaîne dès à présent sur le canal 445 de Freebox TV