nPerf : l’outil de speedtest se met à jour pour résoudre plusieurs bugs gênants

L’application de speedtest nPerf se met à jour dans sa version Android. Les développeurs annoncent quelques corrections de bugs.

L’application nPerf pour Android évolue et passe en version 2.9.6. Il s’agit d’une mise à jour corrective. Celle-ci résout en effet des problèmes de surconsommation de la batterie et de ralentissement au niveau de la cartographie active sur certains appareils. En parallèle, elle solutionne un bug concernant l’affichage du débit Wi-Fi pour les liaisons supérieures à 1 200 Mbit/s. À propos des problèmes de surconsommation, les développeurs invitent les utilisateurs encore affectés à les contacter via la fonction contact dans l’application, afin qu’ils puissent investiguer davantage.

La diffusion de cette mise à jour est progressive et les développeurs comptent la proposer à l’ensemble des utilisateurs dans le courant de la semaine. Interrogés par Univers Freebox à propos de la prochaine version, ils font savoir que la prochaine version (sauf autre release mineure) pourra fonctionner sur les appareils Huawei sans la nécessité des services Google. Elle doit d’ailleurs arriver début mai.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application mobile nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion 3G, 4G, 5G et Wi-Fi, en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et de streaming vidéo avec différentes qualités d’affichage. Un nombre de points est par la suite révélé lequel reflète la qualité globale de la connexion. Une carte de couverture et débits est également disponible avec un filtrage par opérateur (Orange, Free Mobile sans itinérance, SFR et Bouygues Telecom).

Pour rappel, Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.