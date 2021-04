Bouygues Telecom réplique à Free Pro avec une offre fibre sans engagement à destination des entreprises

Bouygues Telecom emboîte le pas à Free Pro pour séduire davantage les PME. L’opérateur dégaine une offre fibre sans engagement, à 99€/mois HT.

« Pour accompagner leur développement et leurs enjeux business, les PME ont besoin d’un accès internet performant et d’un partenaire mettant tout en oeuvre pour leur apporter la flexibilité indispensable à leur activité. Bouygues Telecom Entreprises ajoute ainsi le « sans engament » à son offre Fibre PME », c’est aujourd’hui on ne peut plus clair, la branche entreprises de l’opérateur de Martin Bouygues ne compte pas se laisser faire sur le marché B2B. L’arrivée de Free Pro, le 23 mars dernier, commence quelque peu à faire bouger les lignes.

Rebaptisée « la fibre entreprise sécurise », l’offre de Bouygues Telecom propose des débits descendants à 1 Gb/s et 500 Mb/s en montant avec une bande passante garantie et symétrique de 20 Mb/s. Mais aussi un routeur backup automatique en 4G afin de basculer sur le réseau mobile de l’opérateur en cas de défaillance de sa fibre mutualisée. Ou encore un pare-feu Fortinet « pour sécuriser l’accès aux ressources de l’entreprise ainsi que la protection et le filtrage des usages web des salariés avec 5 profils de sécurité au choix. » Sans oublier un accompagnement, comme une supervision proactive des flux internet 24/7 et une notification directe par mail et SMS en cas de panne, mais aussi une garantie de temps d’intervention en 8h et un support technique étendu. Le prix : 99€ HT par mois.

De son côté, Free Pro a pris les devants le mois dernier avec une offre « sans engagement », à 39,99€/mois la première année puis 49,99€ HT. Sa Freebox Pro 100% fibre 10G Epon inclut un modem externe Backup 4G et un forfait mobile 150 Go. Côté vitesse, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gibits/s et 1 Gbit/s en upload. Avec cette offre L’opérateur de Xavier Niel cherche à séduire à la fois les commerçants et les entrepreneurs mais aussi les PME. Dominé par Orange, le marché B2B pèse aujourd’hui en France près de 10 milliards d’euros.