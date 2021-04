Free lance une énigme autour de l’ouverture d’un nouveau Free Center

À vous de deviner dans quelle ville Free va inaugurer “bientôt” une nouvelle boutique.

On ne l’arrête plus, l’opérateur de Xavier Niel ambitionne de développer au maximum son réseau de Free Centers aux quatre coins de la France afin d’être au plus près de ses abonnés et prospects. Chaque semaine Free lance une nouvelle énigme sur Twitter afin de faire deviner aux internautes la ville sur laquelle il a jeté son dévolu. C’est encore une fois le cas ce 20 avril avec comme indice un logo.

En l’espace de 18 mois, l’opérateur a inauguré 41 Free Centers dans l’hexagone. Après avoir inauguré sa 113e boutique le 2 avril à Roanne dans le département de la Loire, Free poursuit donc sa stratégie de quadrillage du territoire.

D’autres inaugurations inaugurations sont ainsi prévues prochainement dans un grand nombre de communes : Châlons-en-Champagne (Marne), Flins-sur-Seine (Yvelines), Saint-Priest (Rhône), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), Toulouse (Haute-Garonne), Sables d’Olonne (Vendée), Marseille (Bouches-du-Rhône), Amiens (Somme), Montauban (Tarn-et-Garonne), Semécourt (Moselle), Orléans (Loiret) et Belfort.