myCanal : arrivée de deux nouveaux services de replay

Le service de rattrapage de BFM et Okoo, la plateforme de France Télévisions, débarquent sur myCanal.

La célèbre application de la filiale de Vivendi s’enrichit de nouveaux services. Déjà disponible sur les box des opérateurs, le Replay de BFM est dorénavant disponible sur myCanal. De quoi accéder en mobilité à un catalogue de 200 à 290 contenus selon l’actualité comme les émissions emblématiques de la chaîne (Bourdin Direct, Calvi 3D, BFM News, BFM Story, le Live Toussaint, le dej Info, 22h Max, Polonews…), les grandes interviews, les enquêtes de la rédac et des grands reportages.

Dans le même temps, le service Okoo fait également son apparition sur la plateforme de Canal+. Lancée en 2019, ce service jeunesse permet de retrouver toutes les vidéos et tous les dessins animés des France Télévisions pour les enfants dans un service sécurisé et spécialement pensé pour les 3 à 12 ans et leurs parents. Dans le catalogue, figurent 5000 contenus jeunesse, issus des chaînes France 3, France 4 et France 5 en replay, mais aussi à des contenus non diffusés en live qui viennent enrichir le catalogue. (Peppa pig, Tchoupi, Simon, Bluey, Ninjagoo,Titeuf, Askip)

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.