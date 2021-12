Free Mobile revoit son forfait à moins de 10€

L’enveloppe de data du forfait “Série Free” à 9,99€/mois baisse de 10 Go.

Après avoir baissé le 17 novembre de 1 euros le prix de son offre intermédiaire, Free Mobile décide aujourd’hui de proposer moins de data dans son offre, soit 70 Go contre 80 Go précédemment. Cette nouvelle formule disponible jusqu’au 14 décembre, comprend aussi 10 Go de données à l’étranger et le service Free Ligue 1 inclus. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

Et chez les rivaux ?

Tout comme Free Mobile, la concurrence enchaîne les nouvelles offres chaque semaine. Sosh propose un forfait 40 Go à 9,99€, 60 Go à 13,99€/mois et 80 Go à 14,99€. De son côté Red by SFR affiche des offres 60 Go à 10€, 80 Go à 13€ et 100 Go à 15€. Enfin, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 60 Go à 9,99€/mois, 80 Go à 12,99€/mois ou encore 100 Go à 14,99€/mois. L’opérateur propose même un forfait 130 Go 5G à 24,99€/mois.