Abonnés Amazon Prime : un nouveau service très connu est offert pendant un an

Amazon Prime offre désormais un an gratuit à Deliveroo Plus, permettant la livraison gratuite de vos plats préférés.

Après les colis livrés plus rapidement, la livraison de repas gratuite. Amazon a en effet inclus l’offre Deliveroo Plus dans son abonnement Amazon Prime pour une durée d’un an. Cet abonnement, normalement facturé à 2.99€/mois, permet de bénéficier de la livraison gratuite de vos plats commandés sur la plateforme, à partir d’une commande de 25€ minimum. Des promotions et réductions spéciales seront aussi de la partie pour les abonnés.

Pour y accéder, il suffit de créer un compte gratuit sur l’application ou la plateforme Deliveroo, puis de se rendre dans les paramètres pour lier votre profil à votre compte Amazon Prime. Il suffit ensuite de saisir vos identifiants Amazon pour finalement activer ce nouveau service. A noter, pour ceux s’étant déjà abonné à Deliveroo Plus, il est possible d’effectuer une migration en suivant cette même procédure mais en confirmant que vous voulez changer d’abonnement. Une fois la période de gratuité terminée, l’offre prendra fin automatiquement, sauf si vous étiez déjà abonné payant avant de l’activer.

Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution. L’offre est également proposée en option aux abonnés Freebox Pop, One et mini 4K pour 5.99€ et permets l’accès à de nombreux services comme la livraison express de vos colis, la plateforme Prime Video ou encore Prime Gaming, Reading ou Music…