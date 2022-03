Orange lancera sa nouvelle Livebox 6 dans quelques jours, et dévoile un peu son design

L’opérateur présentera la 6 avril sa nouvelle génération de Livebox.

Deux ans et demi après la Livebox 5, éco-responsable et sans innovations notables, Orange s’apprête à commercialiser sa nouvelle Livebox 6. Avant cela, l’opérateur historique donne rendez-vous le mercredi 6 avril à 9h pour présenter son nouveau serveur et boîtier TV. L’occasion pour lui de lever aujourd’hui légèrement le voile sur le player, dont le design tout en verticalité, paraît de bonne facture. A l’instar de la Freebox Delta et la SFR Box 8, l’appareil semble intégrer une enceinte connectée dotée de hauts-parleurs, une première pour le FAI.

Orange annoncera sa nouvelle Livebox le 6 avril à 9 heures. La première photo publiée par l'opérateur montre un appareil aux allures d'enceinte. Hâte de découvrir ça ! #Livebox6 pic.twitter.com/mWOpui9ipk — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) March 30, 2022

Selon nos informations, le nouveau bébé d’Orange ne jouera toutefois pas la carte de la révolution. Sa conception sera encore plus éco-responsable que la Livebox 5 laquelle était déjà 100 % recyclée et recyclable. La principale évolution résidera dans l’intégration du Wi-Fi 6 voire du WiFi 6E. La gestion de l’IPV6 sera aussi l’une des nouveautés du serveur. Certaines fonctionnalités pourraient être virtualisées.

Côté caractéristiques techniques, il faudra attendre le jour-j pour connaître véritablement ce que renferme la box sous son capot. Présent en Espagne, Orange a lancé en 2020 une Livebox 6 dans le pays, de quoi donner des indices. Au-delà d’un design vertical et de matériaux à première vue similaires à la Livebox 5 d’Orange dans l’hexagone, cette box fabriquée par Arcadyan et Sagemcom, intègre le Wi-Fi 6 double bande 4×4 5 GHz, 3×3 2,4 GHz, un processeur ARMv8 B53 dual-core 1,5 GHz avec 512 Mo de RAM, 4 ports Ethernet Gigabit, 2 ports RJ-11 pour VoIP et un port USB 3.0. Côté fibre, on retrouve un port WAN Ethernet RJ-45 de 2,5 Gigabits ou GPON (ONT intégré), selon la version. Reste à savoir si Orange a décidé de mettre davantage le paquet en France à l’heure où sa Livebox 5 propose 2 Gbit/s en débits partagés.