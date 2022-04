Abonnés Freebox Delta et Révolution : 7 jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime dont un opus d’une saga culte

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de mars. A l’heure où nous écrivons ces lignes, sept nouveaux jeux sont disponibles. La majorité des jeux sont disponibles jusqu’au 2 mai prochain. Depuis quelques mois, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Rentrez dans la légende avec The Elders Scrolls IV : Oblivon sur Gog

Un monument du RPG dans son édition Game of the Year. Amateurs de monde ouvert, d’aventures épiques et de liberté d’action, vous ne pouvez pas le louper. Dans ce quatrième opus de la saga “The Elder Scrolls”, popularisée par Skyrim notamment, vous pourrez choisir d’incarner un personnage vous ressemblant ou non, pour créer votre propre aventure : suivre la quête principale ou explorer le monde, le choix est votre. Attention cependant, le jeu peu avoir un petit peu vieilli, mais une fois les graphismes passés, l’expérience devrait vous séduire.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville sur Origin

C’est l’heure d’envoyer du bois. Vivez l’incroyable frisson du combat et reprenez Neighborville. Plants Vs Zombies : Battle For Neighborville est le troisième opus de la série des Plants Vs Zombies : Garden Warfare. Vous incarnez l’équipe des zombies ou l’équipe des plantes et vous devez affronter l’équipe adverse dans divers modes de jeu en multijoueur.



Une autre plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu, à savoir Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”.

5 jeux à récupérer sur Amazon Games

Vous pouvez découvrir Galaxy of Pen and Paper, la suite de Knights of Pen and Paper, inspirée du jeu de rôle sur table des années 90, avec des campagnes basées sur des chats internet avec des connexions par modem et un monde de science-fiction. Ce nouveau volet de la série vous offre un système de combat au tour par tour plus complet, plus d’options de personnalisation des personnages, de l’exploration spatiale, des combats de vaisseaux, tout en conservant l’humour caractéristique de l’histoire de la série.



Vous pouvez également essayer Nanotale la nouvelle aventure de la franchise Typing Chronicles et le successeur spirituel du populaire Epistory.Une ombre s’insinue au cœur de la magie. Incarnez une jeune Archiviste qui recense les mystères et les merveilles d’un monde à l’agonie et levez le voile sur de sombres vérités.



Si vous avez essayé le premier opus déjà offert il y a peu sur Prime Gaming, continuez avec Monkey Island 2 Special Edition : LeChuck’s Revenge.L’apprenti pirate Guybrush Threepwood et le pirate désormais zombie LeChuck sont de retour dans ce jeu d’aventure plébiscité par les fans. Cette suite fait bénéficier les fans des nouvelles fonctionnalités de l’édition spéciale, pour leur faire vivre l’univers de Monkey Island comme jamais auparavant.



Guild of Ascension est un mélange de combat tactique au tour par tour et de gameplay en temps réel, dans lequel vos tours consistent en des combats brefs bourrés d’action. Planifiez, apprenez des stratégies, déclenchez de puissantes réactions en chaîne, mais n’attendez pas trop longtemps : l’horloge ne s’arrête jamais de tourner pendant votre ascension.



Avez vous déjà incarné un navet ? Entrez dans une aventure loufoque avec Turnip Boy Commits Tax Evasion. Fraudez le fisc, résolvez des énigmes plantastiques et affrontez des créatures gigantesques dans votre quête pour renverser un gouvernement de légumes corrompus !



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.