Canal+ offre un cadeau découverte à des millions d’abonnés Freebox

Une nouvelle pépite diffusée par Canal+ à découvrir gratuitement sur les Freebox sauf Pop.

“Canal+ et Free vous offrent le 1er épisode de la série Kamikaze ! Découvrez les aventures de Julie, l’héroïne dont la vie va totalement basculer”, a annoncé hier l’opérateur sur Twitter. L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre découverte ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV ou Android TV avec Oqee.

Dans cette nouvelle série danoise, la vie de rêve de Julie, 18 ans, va changer radicalement quand ses parents et son frère meurent dans un accident d’avion. La jeune fille riche et aimée de tous se retrouve livrée à elle-même. En quête de sens, elle s’embarque alors dans un dangereux voyage qui l’emmène de son Danemark natal aux quatre coins du monde ; un périple qui va la pousser au bout de ses limites physiques et psychologiques.