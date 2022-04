Présidentielle: régulation des GAFAM, raccordements fibre mieux encadrés… découvrez en vidéo les propositions de Yannick Jadot pour le numérique

Alors que la campagne présidentielle bat son plein, plusieurs candidats sont venus répondre aux questions d’Infranum, fédération constituée de plus de 200 entreprises allant des fabricants de câble en passant par les équipementiers jusqu’aux opérateurs. Univers Freebox vous propose cette semaine de découvrir le programme des candidats autour du numérique. Aujourd’hui, les déclarations de Yannick Jadot.

Cette semaine, Univers Freebox vous propose de découvrir chaque jour les propositions des différents candidats à l’élection présidentielle concernant le numérique en vidéo. Ces déclarations ont été enregistrées lors de l’évènement “Regards croisés avec les candidats” s’étant déroulé le 23 mars dernier à Paris, dans les locaux d’Infranum. L’occasion pour les acteurs du numérique d’entendre les divers projets dans cette campagne autour de la thématique du numérique. Aujourd’hui, nous vous présentons l’intervention de Sylvain Raifaud représentant de Yannick Jadot, candidat Europe-Ecologie-Les Verts.

“Le numérique a sans doute une réponse à apporter” à la problématique du changement climatique, mais “est aussi une partie du problème“, souligne-t-il en évoquant notamment l’exploitation de diverses ressources. La question de l’inclusion numérique sera également abordée, notamment à travers des propositions de formation et d’accessibilité des plateformes publiques. La régulation des GAFAM et la souveraineté des données fait également partie des axes sur lesquels Yannick Jadot veut intervenir. Il pointe également du doigt le rôle de l’État dans la collaboration avec les collectivités locales. Yannick Jadot veut passer la garantie des terminaux numériques à 5 ans, rendre effectif le délit d’obsolescence programmée ainsi que favoriser les équipements modulaires et réparables. Le candidat veut également traiter la problématique des raccordements complexe sur la fibre et développer le WiFi en accès libre dans les espaces publics.



