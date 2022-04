Présidentielle : enjeux ruraux, CyberArmée … découvrez en vidéo les propositions de Jean Lassalle pour le numérique

Alors que la campagne présidentielle bat son plein, plusieurs candidats sont venus répondre aux questions d’Infranum, fédération constituée de plus de 200 entreprises allant des fabricants de câble en passant par les équipementiers jusqu’aux opérateurs. Univers Freebox vous propose cette semaine de découvrir le programme des candidats autour du numérique. Aujourd’hui, les déclarations de Jean Lassalle.

Cette semaine, Univers Freebox vous propose de découvrir chaque jour les propositions des différents candidats à l’élection présidentielle concernant le numérique en vidéo. Ces déclarations ont été enregistrées lors de l’évènement “Regards croisés avec les candidats” s’étant déroulé le 23 mars dernier à Paris, dans les locaux d’Infranum. L’occasion pour les acteurs du numérique d’entendre les divers projets dans cette campagne autour de la thématique du numérique. Aujourd’hui, nous vous présentons l’intervention de Frédéric Lefebvre-Naré, représentant de Jean Lassalle, candidat de Résistons!

Le représentant appuie sur l’importance d’une couverture fixe et mobile suffisante pour assurer l’attractivité des territoires. “L’investissement public va massivement dans les centres, dans les métropoles et dans les quartiers riches” affirme-t-il. Pour la question du numérique responsable et respectueux de l’environnement, Jean Lassalle considère que les mesures sont appliquées au niveau local. Les problèmes de malfaçons dans la fibre sont également évoqués. Le candidat veut également répondre à la question de la cybersécurité en développant davantage la lutte contre les attaques, considérant que les solutions mises en place “sont encore loin d’être à la hauteur de la menace“. La formation aux outils du secteur est également abordée, avec la création d’un CAPES du numérique, pour “faire le pont entre le fond et les usages quotidiens” et l’installation de la culture du numérique dès le collège. Jean Lassalle promeut une meilleure communication entre l’industrie et l’État ainsi qu’avec les citoyens, notamment dans le déploiement de la fibre.



