Free Mobile lance un forfait à 0€ riche en data pour les réfugiés ukrainiens

Il y a une semaine, pas moins de 26 000 réfugiés ukrainiens ont été recensés en France. Dans ce contexte de guerre, Free Mobile leur vient en aide en leur proposant dès aujourd’hui dans ses 165 boutiques, un forfait mobile dédié.

Annoncé vendredi dernier, Free lance ce mardi 29 mars une initiative “action solidarité”, avec un forfait mobile gratuit pour les réfugiés ukrainiens arrivant en France. Après avoir inclus les appels et SMS depuis et vers l’Ukraine dans ses forfaits fixe (Freebox) et mobile, l’opérateur de Xavier Niel continue d’apporter son soutien à la communauté ukrainienne avec un forfait “à 0€/mois sans engagement depuis la France métropolitaine qui comprend les appels illimités vers les fixes et mobiles d’Ukraine, 4h d’appels par mois vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et de Pologne, les SMS illimités en France métropolitaine ainsi que vers la Pologne et l’Ukraine” ou encore les MMS illimités en France métropolitaine. Mais ce n’est pas tout puisque 10 Go d’internet mobile par mois sont inclus depuis la France métropolitaine en 4G/4G+ (débit réduit au-delà).

Ce forfait peut être souscrit dès aujourd’hui auprès des conseillers dans l’une des 165 boutiques Free dans l’Hexagone. Cette offre est pour l’instant prévue jusqu’au 31 mai. “A l’issue de cette période, ce forfait

prendra fin automatiquement sans action requise de la part de l’abonné”, précise l’opérateur.